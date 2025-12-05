Prodat deo Palate Albanija za više od 13 miliona evra: Kupac funkcioner Zvezde, optužen za teško ubistvo u pokušaju, hapšen sa „vračarcima“

Nova pre 36 minuta  |  Autor: Ekapija
Prodat deo Palate Albanija za više od 13 miliona evra: Kupac funkcioner Zvezde, optužen za teško ubistvo u pokušaju, hapšen sa…

Deo poslovnog prostora Palate Albanije, prvog beogradskog oblakodera i jednom od najpoznatijih simbola grada, prodat je za 13,3 miliona evra, objavila je eKapija.

Kupac je kompanija Logga plus Beograd, koja je u vlasništvu predsednika Bokserskog kluba Crvena zvezda Vladana Miketića, koji je u novembru 2022. godine hapšen sa članovima kriminalne grupe „vračarci“. Prodaja dela Palate Albanija završnica je složenog stečajnog postupka, dodatno komplikovanog činjenicom da nepokretnost ima status kulturnog dobra. „Postupak je završen nakon sprovedenih svih zakonom predviđenih radnji, koje su predstavljale preduslov za zaključenje
