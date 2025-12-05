Deo Palate Albanija prodat za 13,3 miliona evra firmi Logga plus

Završnica složenog stečajnog postupka

Deo poslovnog prostora Palate Albanije, prvog beogradskog oblakodera i jednom od najpoznatijih simbola grada, prodat je za 13,3 miliona evra. Kupac je kompanija Logga plus Beograd, koja je ponudila najpovoljniju ponudu, odnosno 13,3 miliona evra, 33 odsto iznad procenjene vrednosti, saznaje eKapija u Agenciji za osiguranje depozita. Reč je o završnici složenog stečajnog postupka, dodatno komplikovanog činjenicom da nepokretnost ima status kulturnog dobra. „Postupak