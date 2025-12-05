Deo Palate Albanija u Beogradu prodat za 13,3 miliona evra, kupac firma Logga plus

Kupac je kompanija Logga plus Beograd, koja je ponudila najpovoljniju ponudu, odnosno 13,3 miliona evra, 33 odsto iznad procenjene vrednosti, saznaje eKapija u Agenciji za osiguranje depozita.

Reč je o završnici složenog stečajnog postupka, dodatno komplikovanog činjenicom da nepokretnost ima status kulturnog dobra. “Postupak je završen nakon sprovedenih svih zakonom predviđenih radnji, koje su predstavljale preduslov za zaključenje ugovora i same prodaje”, rekli su iz Agencije za osiguranje depozita. Podseća se da je Agencija za osiguranje depozita u septembru raspisala prodaju imovine Beogradske banke i Univerzal banke metodom javnog prikupljanja