Deo Palate Albanija u Beogradu prodat za 13,3 miliona evra, kupac firma Logga plus

Radio sto plus pre 3 sata
Deo Palate Albanija u Beogradu prodat za 13,3 miliona evra, kupac firma Logga plus

Kupac je kompanija Logga plus Beograd, koja je ponudila najpovoljniju ponudu, odnosno 13,3 miliona evra, 33 odsto iznad procenjene vrednosti, saznaje eKapija u Agenciji za osiguranje depozita.

Reč je o završnici složenog stečajnog postupka, dodatno komplikovanog činjenicom da nepokretnost ima status kulturnog dobra. “Postupak je završen nakon sprovedenih svih zakonom predviđenih radnji, koje su predstavljale preduslov za zaključenje ugovora i same prodaje”, rekli su iz Agencije za osiguranje depozita. Podseća se da je Agencija za osiguranje depozita u septembru raspisala prodaju imovine Beogradske banke i Univerzal banke metodom javnog prikupljanja
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Koje kupac deo poslovnog prostora Palate Albanije?

Koje kupac deo poslovnog prostora Palate Albanije?

Biznis i finansije pre 34 minuta
Prodat deo Palate Albanija, prvog beogradskog oblakodera

Prodat deo Palate Albanija, prvog beogradskog oblakodera

BizLife pre 1 sat
Ko je Vladan Miketić kupac lokala u Palati Albanija?

Ko je Vladan Miketić kupac lokala u Palati Albanija?

Danas pre 2 sata
Poznat kupac Palate "Albanija" – cena 13,3 miliona evra

Poznat kupac Palate "Albanija" – cena 13,3 miliona evra

Bloomberg Adria pre 3 sata
Deo Palate Albanija prodat za 13,3 miliona evra firmi Logga plus

Deo Palate Albanija prodat za 13,3 miliona evra firmi Logga plus

Biznis.rs pre 3 sata
Prodat deo Palate Albanija za 13,3 miliona evra

Prodat deo Palate Albanija za 13,3 miliona evra

Forbes pre 4 sati
Prostor Palate Albanija prodat funkcioneru Crvene Zvezde optuživanom sa „Vračarcima“, otkriva Nova ekonomija

Prostor Palate Albanija prodat funkcioneru Crvene Zvezde optuživanom sa „Vračarcima“, otkriva Nova ekonomija

Nova ekonomija pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

OsiguranjeAlbanija

Ekonomija, najnovije vesti »

Nove cene goriva u Srbiji: evrodizel pojeftinio, benzin ostao isti

Nove cene goriva u Srbiji: evrodizel pojeftinio, benzin ostao isti

Naslovi.ai pre 34 minuta
Bitkoin pao za 2,2 odsto na 77.700 evra, itirijum za 2,15 odsto na 2.660 evra

Bitkoin pao za 2,2 odsto na 77.700 evra, itirijum za 2,15 odsto na 2.660 evra

RTV pre 4 minuta
Promet na Beogradskoj berzi preko 26,58 miliona dinara, indeksi u plusu

Promet na Beogradskoj berzi preko 26,58 miliona dinara, indeksi u plusu

RTV pre 9 minuta
CEFTA: Glavni prioriteti u 2026. godini pojednostavljena trgovina i integracija

CEFTA: Glavni prioriteti u 2026. godini pojednostavljena trgovina i integracija

RTV pre 14 minuta
Železnička pruga Beograd-Budimpešta od februara iduće godine: Koje sve benefite donosi i koji su izazovi

Železnička pruga Beograd-Budimpešta od februara iduće godine: Koje sve benefite donosi i koji su izazovi

Euronews pre 28 minuta