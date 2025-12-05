Boston bolji od Vašingtona, trojka Hačimure za pobedu Lejkersa

Seltiksi su poboljšali svoj skor na 13/9, dok Vašington sada ima tri pobede i 18 poraza.

Boston su do pobede predvodili Derik Vajt sa 30, Džordan Volš sa 22 i Pejton Pričard sa 20 poena. U redovima Vašingtona najefikasniji je bio Si Džej Mekalum sa 22 poena, dok je srpski košarkaš Tristan Vukčević za 11 minuta na terenu upisao deset poena, četiri skoka i jednu asistenciju. Los Anđeles Lejkersi su u gostima savladali Toronto sa 123:120, trojkom Ruija Hačimure na asistenciju Lebrona Džejmsa. Asistencija Hačimuri osigurala je i prekid Džejmsovog rekordnog
