Tanjga: Vojvodina uvek ide na pobedu, Zvezda će imati dodatni motiv protiv nas

RTS pre 1 sat
Tanjga: Vojvodina uvek ide na pobedu, Zvezda će imati dodatni motiv protiv nas

Trener fudbalera Vojvodine Miroslav Tanjga izjavio je pred utakmicu 18. kola Superlige Srbije da njegova ekipa uvek ide na pobedu i dodao da će Crvena zvezda imati dodatan motiv posle poraza u njihovom prethodnom duelu.

Fudbaleri Vojvodine gostovaće u nedelju od 17 časova Crvenoj zvezdi na stadionu "Rajko Mitić". "Utakmica u Beogradu je derbi za nas, najveći koji mi imamo. Zvezda je ekipa koja igru Ligu Evrope, koja je i više nego dobra za našu ligu i ide im dobro u poslednje vreme. S druge strane, imali su i te neke sportske sreće protiv Čukaričkog, gde su iz prosečne igre došli do pobede. Čukarički je imao tri zicera, a o tome niko ne priča, Zvezda je na kraju pobedila 3:0. To
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Tanjga bez dlake na jeziku pred dolazak na marakanu! Trener Vojvodine neće štedeti Crvenu zvezdu...

Tanjga bez dlake na jeziku pred dolazak na marakanu! Trener Vojvodine neće štedeti Crvenu zvezdu...

Kurir pre 6 minuta
Nastavlja se Super liga, derbiji na "Čika Dači" i "Marakani"

Nastavlja se Super liga, derbiji na "Čika Dači" i "Marakani"

Sportske.net pre 46 minuta
"Imali su sreće, o tome niko ne priča": Ovako je trener Vojvodine najavio meč sa Zvezdom

"Imali su sreće, o tome niko ne priča": Ovako je trener Vojvodine najavio meč sa Zvezdom

Večernje novosti pre 21 minuta
Zvezda se oglasila: Meč protiv Vojvodine u znaku sećanja na Sinišu Mihajlovića!

Zvezda se oglasila: Meč protiv Vojvodine u znaku sećanja na Sinišu Mihajlovića!

Hot sport pre 1 sat
Trener Vojvodine najavio derbi sa Zvezdom: "Uvek idemo na pobedu"

Trener Vojvodine najavio derbi sa Zvezdom: "Uvek idemo na pobedu"

Telegraf pre 1 sat
Derbi kola Crvena zvezda – Vojvodina : Humanost i sećanje na Sinišu Mihajlovića

Derbi kola Crvena zvezda – Vojvodina : Humanost i sećanje na Sinišu Mihajlovića

Danas pre 2 sata
Tanjga: Vojvodina uvek ide na pobedu, Zvezda će imati dodatan motiv protiv nas

Tanjga: Vojvodina uvek ide na pobedu, Zvezda će imati dodatan motiv protiv nas

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaVojvodinaSuperligaderbiLiga Evrope

Sport, najnovije vesti »

Loše vesti za Pokuševskog i Partizan

Loše vesti za Pokuševskog i Partizan

Sportske.net pre 1 minut
Venger prognozirao novog prvaka sveta: Evo ko je superfavorit na Mundijalu 2026. godine!

Venger prognozirao novog prvaka sveta: Evo ko je superfavorit na Mundijalu 2026. godine!

Kurir pre 1 minut
Novi problem za Partizan: Poznato koliko će Pokuševski pauzirati zbog povrede

Novi problem za Partizan: Poznato koliko će Pokuševski pauzirati zbog povrede

Nova pre 6 minuta
Novi problemi za Partizan: Pokuševski zbog povrede mora na višenedeljnu pauzu

Novi problemi za Partizan: Pokuševski zbog povrede mora na višenedeljnu pauzu

Euronews pre 6 minuta
Nije dobro za Partizan: Povreda Pokuševskog je ozbiljna

Nije dobro za Partizan: Povreda Pokuševskog je ozbiljna

Dnevnik pre 6 minuta