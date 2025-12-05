Evropska unija kaznila Iks (X) sa 120 miliona evra zbog kršenja Zakona o digitalnim uslugama

Evropska unija je danas kaznila društvenu mrežu Iks koja je u vlasništvu Ilona Maska sa 120 miliona evra, jer se nije uskladila sa regulacijama EU.

Evropska komisija (EK) donela je odluku nakon istrage koju je pokrenula pre dve godine protiv kompanije Iks u skladu sa Zakonom o digitalnim uslugama EU. EK je saopštila da kažnjava Iks, zbog tri različita kršenja zahteva za transparentnost Zakona o digitalnim uslugama (DSA). Administracija predsednika SAD Donalda Trampa kritikovala je digitalne propise EU i obećala da će uzvratiti ako američke tehnološke kompanije budu kažnjene. EK je rekla da plave oznake za