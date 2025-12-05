Mask dobio po džepu! EU ga kaznila sa 120 miliona evra, prekršio je zakon

Kako navode, X nije ispunio zahteve u vezi sa bazom podataka oglasa i pristupom istraživača javnim podacima

Evropska komisija je danas kaznila društvenu mrežu X u vlasništvu američkog milijardera Ilona Maska sa 120 miliona evra zbog nepoštovanja propisa Evropske unije u vezi sa digitalnim uslugama, dok je platforma TikTok nagodbom je izbegla kaznu Evropske komisije. Odluka za kompaniju "Iks" usledila je nakon dvogodišnje istrage koja je pokrenuta u okviru Zakona o digitalnim uslugama (DSA), koji zahteva od platformi da preuzmu veću odgovornost za zaštitu korisnika i