Bivši kapiten oštar: Ako Ostoji nije jasno, publika je pokazala

Možda i najčudnija utakmica u istoriji crno-belog kolektiva viđena je u 14. kolu Evrolige, u kom je Partizan izvojevao pobedu nad Bajern Minhenom 92:85, ali će da ostane upamćena po drugim stvarima.

Bio je ovo prvi put da klub iz Humske igra posle ostavke Željka Obradovića sa mesta šefa stručnog štaba, a nezahvalan zadatak prihvatio je Mirko Ocokoljić, doskorašnji asistent devetostrukom prvaku Evrope. „Jedini izlaz iz krize, barem za početak, je pobeda. Čak i u ovoj atmosferi kakva je bila, možda je nepojmljivo da se domaćim igračima zviždi, a gostujućima aplaudira“, počeo je Miroslav „Mića“ Berić u svojstvu konsultanta Nove. Partizan je dobio težak udarac u