Zvanično - ''Srbiji načinjena velika nepravda''!

Generalni sekretar Rukometnog saveza Srbije Ivan Milivojević saopštio je danas da je Svetska rukometna federacija usvojila žalbu i priznala da je ženska reprezentacija Srbije oštećena u utakmici protiv Farskih Ostrva na Svetskom prvenstvu u Nemačkoj. "Tražili smo hitno zasedanje Komisije za suđenje, jer pasivna igra koja je svirana Jovani Jovović nije po pravilima rukometne igre i da smo oštećeni. Danas smo odmah dobili odgovor da je Komisija zasedala i donela