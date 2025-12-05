Skandal na Svetskom prvenstvu: Srbija drakonski oštećena, IHF sve potvrdio

Ženska rukometna reprezentacija Srbije odigrala je nerešeno sa selekcijom Farskih ostrva u drugom kolu glavne faze Svetskog prvenstva, a arbitri su direktno uticali na ishod utakmice.

Naš Savez je uputio hitnu žalbu, a dan kasnije IHF je potvrdio da je Srbija drakonski oštećena u finišu meča. Srpkinje su oštećene u poslednjem napadu pri vođstvu od gola razlike, kada je Jovani Jovović oduzeta lopta zbog neaktivnosti. Ta odluka je direktno uticala na konačan rezultat, jer je usledio napad Farskih Ostrva, sedmerac i gol za konačan - nerešen rezultat. Dan kasnije stigao je odgovor iz sedišta Svetske rukometne federacije, a generalni sekretar Saveza,