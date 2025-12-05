Skandal na Svetskom prvenstvu: Srbija drakonski oštećena, IHF sve potvrdio

Mondo pre 6 sati  |  Jelena Bijeljić
Skandal na Svetskom prvenstvu: Srbija drakonski oštećena, IHF sve potvrdio

Ženska rukometna reprezentacija Srbije odigrala je nerešeno sa selekcijom Farskih ostrva u drugom kolu glavne faze Svetskog prvenstva, a arbitri su direktno uticali na ishod utakmice.

Naš Savez je uputio hitnu žalbu, a dan kasnije IHF je potvrdio da je Srbija drakonski oštećena u finišu meča. Srpkinje su oštećene u poslednjem napadu pri vođstvu od gola razlike, kada je Jovani Jovović oduzeta lopta zbog neaktivnosti. Ta odluka je direktno uticala na konačan rezultat, jer je usledio napad Farskih Ostrva, sedmerac i gol za konačan - nerešen rezultat. Dan kasnije stigao je odgovor iz sedišta Svetske rukometne federacije, a generalni sekretar Saveza,
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Rukometašice čeka pakao ako eliminišu Crnu Goru: Srbija saznala potencijalne rivale u četvrtfinalu

Rukometašice čeka pakao ako eliminišu Crnu Goru: Srbija saznala potencijalne rivale u četvrtfinalu

Kurir pre 1 sat
Rukometašice čeka pakao ako izbace Crnu Goru, Srbija saznala protiv koga igra u potencijalnom četvrtfinalu SP

Rukometašice čeka pakao ako izbace Crnu Goru, Srbija saznala protiv koga igra u potencijalnom četvrtfinalu SP

Telegraf pre 2 sata
Bitka za četvrtfinale: Rukometašice Srbije u Dortmundu igraju sa Crnom Gorom

Bitka za četvrtfinale: Rukometašice Srbije u Dortmundu igraju sa Crnom Gorom

Večernje novosti pre 3 sata
Zvanično - ''Srbiji načinjena velika nepravda''!

Zvanično - ''Srbiji načinjena velika nepravda''!

Sportske.net pre 6 sati
Zvanično priznanje: Ogromna greška, Srbiji ukradena pobeda

Zvanično priznanje: Ogromna greška, Srbiji ukradena pobeda

Sport klub pre 6 sati
Rukometni savez: Svetska federacija priznala da je Srbija oštećena u meču protiv Farskih Ostrva

Rukometni savez: Svetska federacija priznala da je Srbija oštećena u meču protiv Farskih Ostrva

Radio 021 pre 6 sati
"Srbija je oštećena": Svetska rukometna federacija donela odluku koja će podići prašinu!

"Srbija je oštećena": Svetska rukometna federacija donela odluku koja će podići prašinu!

Večernje novosti pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RukometSvetsko prvenstvoFarska Ostrva

Sport, najnovije vesti »

Da li će Janis dočekati Zvezdu? Sferopulos umesto Italijana iskočio u prvi plan za povratak u Evroligu

Da li će Janis dočekati Zvezdu? Sferopulos umesto Italijana iskočio u prvi plan za povratak u Evroligu

Danas pre 2 minuta
Saša Obradović posle poraza od Barselone: „Nekad je dobro videti ovakve stvari“

Saša Obradović posle poraza od Barselone: „Nekad je dobro videti ovakve stvari“

Danas pre 37 minuta
Zvezda „potonula“ u poslednjoj četvrtini i Barselona je zasluženo slavila u Beogradu

Zvezda „potonula“ u poslednjoj četvrtini i Barselona je zasluženo slavila u Beogradu

Danas pre 1 sat
Pokrenuta peticija za smenu Ostoje Mijailovića sa čela KK Partizan: Ima i još jedan zahtev

Pokrenuta peticija za smenu Ostoje Mijailovića sa čela KK Partizan: Ima i još jedan zahtev

Danas pre 1 sat
Održan žreb za FIFA Svetsko prvenstvo 2026. godine

Održan žreb za FIFA Svetsko prvenstvo 2026. godine

Danas pre 3 sata