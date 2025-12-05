Rukometni savez: Svetska federacija priznala da je Srbija oštećena u meču protiv Farskih Ostrva

Generalni sekretar Rukometnog saveza Srbije Ivan Milivojević saopštio je da je Svetska rukometna federacija usvojila žalbu i priznala da su rukometašice Srbije oštećene u meču protiv Farskih Ostrva na Svetskom prvenstvu.

"Tražili smo hitno zasedanje Komisije za suđenje, jer pasivna igra koja je svirana Jovani Jovović nije po pravilima rukometne igre i da smo oštećeni. Danas smo odmah dobili odgovor da je Komisija zasedala i donela zvaničan stav da je Srbija oštećena i da su naši navodi ispravni", naveo je Milivojević. Rukovodstvo Rukometnog saveza Srbije uputilo je u četvrtak protesnu notu Svetskoj rukometnoj federaciji i Komisiji za suđenje, nakon što je ekspertizom utvrđeno da je