"Srbija je oštećena": Svetska rukometna federacija donela odluku koja će podići prašinu!

Rukometni savez Srbije (RSS) saopštio je danas da je Svetska rukometna federacija (IHF) potvrdila da je ženska reprezentacija Srbije oštećena na utakmici protiv Farskih ostrva na Svetskom prvenstvu.

Foto: RSS RSS je u četvrtak po završetku utakmice između Srbije i Farskih ostrva uputio žalbu IHF-u zbog povrede pravila rukometne igre u poslednjih desetak sekundi meča. - Shodno pravilima i sudijskoj ekspertizi, utvrđeno je da je Srbija drastično oštećena u poslednjem napadu, kao i da su arbitri iz Argentine uticali na krajnji rezultat, saopštio je RSS. Generalni sekretar RSS-a Ivan Milivojević apelovao je da suđenje do kraja Svetskog prvenstva bude regularno i