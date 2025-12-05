Srbija je igrala u Rusiji i Kataru, ali... Žreb za Mundijal 2026. održaće se bez Orlova

Žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine održaće se u petak od 18 sati po srednjeevropskom vremenu u Vašingtonu. Nažalost, na njemu neće biti reprezentacije Srbije.

Prvi put na finalnom turniru, koji će se održati od 11. juna do 19. jula 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi, učestvovaće 48 reprezentacija, ali ne i Srbija. Srbija je vezala"dva Mundijala (Rusija, Katar), učestvovala je na četiri od poslednjih pet, ali ovaj put je neće biti nakon razočaravajućih kvalifikacija. Šeširi na žrebu: Prvi šešir: Kanada, Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Španija, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Holandija,