Horoskop za subota, 6. decembar: Škorpiji nova ljubav leči stare rane, Strelac da se čuva lažnih obećanja, Ribama lakša ukočenost

Alo pre 18 minuta
Horoskop za subota, 6. decembar: Škorpiji nova ljubav leči stare rane, Strelac da se čuva lažnih obećanja, Ribama lakša…

Kada mislite da je nešto teško, zapravo se ne trudite dovoljno. Budite pozitivni!

POSAO: Vi ste veoma uporni i istrajni, pa nećete odustati od svojih ideja iako su se pojavile manje prepreke. Spremni ste da date sve od sebe kako bi prevazišli novonastale probleme. LJUBAV: Možete da očekujete neko novo poznanstvo sa osobom koja bi mogla da vam odgovara kao partner na duže staze. Pred vama su pozitivna ljubavna dešavanja. ZDRAVLJE: Očkuje vas dan tokom kojeg na polju zdravlja nećete imati probleme. Osećate se sasvim dobro u svojoj koži i nemate
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Dnevni horoskop za 6. decembar 2025: Rakove muči prošlost, Vodolije ljubomora, a vas?

Dnevni horoskop za 6. decembar 2025: Rakove muči prošlost, Vodolije ljubomora, a vas?

Mondo pre 13 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Horoskop

Zabava, najnovije vesti »

Dnevni horoskop za 6. decembar 2025: Rakove muči prošlost, Vodolije ljubomora, a vas?

Dnevni horoskop za 6. decembar 2025: Rakove muči prošlost, Vodolije ljubomora, a vas?

Mondo pre 13 minuta
Horoskop za subota, 6. decembar: Škorpiji nova ljubav leči stare rane, Strelac da se čuva lažnih obećanja, Ribama lakša…

Horoskop za subota, 6. decembar: Škorpiji nova ljubav leči stare rane, Strelac da se čuva lažnih obećanja, Ribama lakša ukočenost

Alo pre 18 minuta
Ovih 19 stvari o seriji "Stranger Things" malo ko da zna: Uvodna špica krije mračnu tajnu, 2 puta bili optuženi za krađu

Ovih 19 stvari o seriji "Stranger Things" malo ko da zna: Uvodna špica krije mračnu tajnu, 2 puta bili optuženi za krađu

Kurir pre 4 sati
Neverovatna nesreća u Rumuniji: Mercedesom izgubio kontrolu pa preleteo dva vozila! (video)

Neverovatna nesreća u Rumuniji: Mercedesom izgubio kontrolu pa preleteo dva vozila! (video)

Kurir pre 5 sati
Kakva definicija! Skinuo se muž Mie Borisavljević: Bojan pokazao isklesano telo, ženama padaju vilice od

Kakva definicija! Skinuo se muž Mie Borisavljević: Bojan pokazao isklesano telo, ženama padaju vilice od

Telegraf pre 4 sati