Horoskop za subota, 6. decembar: Škorpiji nova ljubav leči stare rane, Strelac da se čuva lažnih obećanja, Ribama lakša ukočenost
Alo pre 18 minuta
Kada mislite da je nešto teško, zapravo se ne trudite dovoljno. Budite pozitivni!
POSAO: Vi ste veoma uporni i istrajni, pa nećete odustati od svojih ideja iako su se pojavile manje prepreke. Spremni ste da date sve od sebe kako bi prevazišli novonastale probleme. LJUBAV: Možete da očekujete neko novo poznanstvo sa osobom koja bi mogla da vam odgovara kao partner na duže staze. Pred vama su pozitivna ljubavna dešavanja. ZDRAVLJE: Očkuje vas dan tokom kojeg na polju zdravlja nećete imati probleme. Osećate se sasvim dobro u svojoj koži i nemate