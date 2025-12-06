BBC vesti na srpskom

Kraj rata u Ukrajini zavisi od ruske spremnosti: zvaničnici Vašingtona i Kijeva

Razgovori američkih i ukrajinskih zvaničnika na Floridi nastavljaju se treći dan u subotu.

BBC News pre 1 sat  |  Nardin Sad; Hari Sekulič
zgrada uništena u bombardovanju
EPA
Rusija je nastavila da gađa ukrajinske gradove

Viši ukrajinski i američki pregovarači zajedno su pozvali Rusiju da pokaže „veoma ozbiljnu posvećenost dugotrajnom miru" pošto u pregovorima ranije ove nedelje nije učinjen napredak.

Američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Rustem Umerov, sekretar ukrajinskog nacionalnog saveta za bezbednost, uputili su ovaj poziv posle dva dana „konstruktivnih razgovora" na Floridi.

Oni su naveli u saopštenju da završetak rata u Ukrajini zavisi od ruske „spremnosti" da „preduzme korake ka deeskalaciji i prestanku ubijanja".

Pregovori, kojima prisustvuje Džared Kušner, zet američkog predsednika Donalda Trampa, nastavljaju se i u subotu.

„Završetak rata i odgovorni koraci ka obustavi vatre i deeskalaciji su neophodni da bi se sprečila ponovna agresija", navedeno je u saopštenju na kraju šeste runde razgovora u dve nedelje.

Tokom razgovora na Floridi, ukrajinski tim je obavešten o pregovorima između Trampovog najvišeg spoljnopolitičkog izaslanika i ruskog predsednika Vladimira Putina ranije ove nedelje.

Vitkof je proveo skoro pet sati sa Putinom u Moskvi u utorak.

Kremlj je posle susreta saopštio da nije postignut dogovor o nacrtu američkog mirovnog plana.

Putin je spreman da nastavi da se sastaje sa Amerikancima „koliko god je puta potrebno", saopšteno je iz Kremlja.

Ukrajina i njeni evropski saveznici doveli su u pitanje posvećenost ruskog predsednika miru.

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski rekao je u petak da želi „potpunu informaciju o onome što je rečeno u Moskvi i koje je druge izgovore Putin smislio da bi produžio rat".

Kijev insistira na promenama u američkom mirovnom planu, koji je ocenjen kao povoljan po Moskvu u trenutku kada je prvobitna verzija procurila u medije.

Od tada je bilo više izmena, ali poslednje verzije nisu javno dostupne.

Dve strane se spore oko više stvari, među kojima su teritorijalni ustupci i bezbednosne garancije za Ukrajinu posle rata.

Rusija trenutno ima kontrolu nad oko petinom ukrajinske teritorije, među kojima su delovi Donbasa na istoku, koji se sastoji od regiona Donjecka i Luganska.

Putin je u intervjuu za India Today u petak rekao da ako se ukrajinske trupe ne povuku iz ovog područja potpuno ove nedelje, „oslobodiće Donbas silom".

Uoči američke posete Kremlju, Putin je snimljen u vojnoj uniformi u ruskom komandnom punktu, gde su ga komandanti obavestili da su navodno zauzeli strateški grad Pokrovsk u Donjeckoj oblasti, kao i druga obližnja naselja.

Ukrajina odbacuje ruske tvrdnje da je izgubila kontrolu nad gradom.

Kijev i njegovi evropski saveznici veruju da bi najefikasniji način da se Rusija odvrati od ponovnog napada u budućnosti bio da Ukrajini postane NATO članica ili da joj se pruže sveobuhvatne bezbednosne garancije.

Rusija se tome snažno protivi, dok je i Tramp više puta nagovestio da nema nameru da dozvoli Ukrajini da se pridruži vojnom savezu.

Izgledi da Ukrajina postane NATO-u članica su bili „ključno pitanje“ o kojem se razgovaralo u Moskvi, tvrdi Kremlj.

Tramp je rekao da su ti razgovori bili „prilično dobri“, ali da je prerano reći šta će se dogoditi.

Dodao je da je prerano davati prognoze jer „za tango je potrebno dvoje“.

(BBC News, 12.06.2025)

BBC News
BBC News

