Rusija pokrenula masovni napad na vojna preduzeća i energetske objekte Ukrajine

MOSKVA - Kao odgovor na napade Ukrajine, ruska vojska je pokrenula masovni udar raketama "Kinžal" na ukrajinske vojno-industrijske komplekse i energetska postrojenja, saopštilo je danas rusko Ministarstvo odbrane.

"Kao odgovor na terorističke napade Ukrajine na civilne ciljeve u Rusiji, ruske oružane snage su tokom noći pokrenule masovni udar koristeći precizno oružje dugog dometa, iz vazduha i sa kopna, uključujući aerobalistički hipersonični projektil 'Kinžal' i bespilotne letelice dugog dometa, ciljajući preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa i energetske objekte koji podržavaju njihov rad, kao i lučku infrastrukturu koju koriste ukrajinske oružane snage",