Zelenski razgovarao sa Vitkofom i Kušnerom: Ključna pitanja brzo prešli, čeka se izveštaj delegacije

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski saopštio je da je održao telefonski razgovor sa specijalnim izaslanikom predsednika SAD Stivom Vitkofom i zetom američkog lidera Džaredom Kušnerom, navodeći da su „poprilično brzo“ razmotrena ključna pitanja.

U razgovoru su učestvovali i sekretar Saveta za nacionalnnu bezbednost Ukrajine Rustem Umerov i načelnik Generalštaba Andrej Gnatov. „Ne možemo sve ppreko telefona — potreban je detaljan rad timova na idejama i predlozima“, naveo je Zelenski i dodao da očekuje povratak ukrajinske delegacije u Kijev radi opširnijeg izveštaja. Ranije je Stejt department potvrdio dvodnevne susrete Vitkofa i Kušnera u SAD sa Umerovim i Gnatovim u okviru razgovora o američkom planu