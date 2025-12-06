Zelenski razgovarao sa Vitkofom i Kušnerom: Ključna pitanja brzo prešli, čeka se izveštaj delegacije

Sputnik pre 1 sat
Zelenski razgovarao sa Vitkofom i Kušnerom: Ključna pitanja brzo prešli, čeka se izveštaj delegacije

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski saopštio je da je održao telefonski razgovor sa specijalnim izaslanikom predsednika SAD Stivom Vitkofom i zetom američkog lidera Džaredom Kušnerom, navodeći da su „poprilično brzo“ razmotrena ključna pitanja.

U razgovoru su učestvovali i sekretar Saveta za nacionalnnu bezbednost Ukrajine Rustem Umerov i načelnik Generalštaba Andrej Gnatov. „Ne možemo sve ppreko telefona — potreban je detaljan rad timova na idejama i predlozima“, naveo je Zelenski i dodao da očekuje povratak ukrajinske delegacije u Kijev radi opširnijeg izveštaja. Ranije je Stejt department potvrdio dvodnevne susrete Vitkofa i Kušnera u SAD sa Umerovim i Gnatovim u okviru razgovora o američkom planu
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Ambasador SAD pri NATO-u: Mir u Ukrajini bliži nego ikad; Rusija: Pokušaj Zapada da zapleni našu imovinu je rizik za sve zemlje…

Ambasador SAD pri NATO-u: Mir u Ukrajini bliži nego ikad; Rusija: Pokušaj Zapada da zapleni našu imovinu je rizik za sve zemlje

RTS pre 32 minuta
Portparol Evropske komisije: Evropa i SAD zajednički odgovorne za mir, njihova saradnja od vitalnog interesa

Portparol Evropske komisije: Evropa i SAD zajednički odgovorne za mir, njihova saradnja od vitalnog interesa

Euronews pre 37 minuta
Iscurili detalji razgovora Zelenskog sa Amerikancima. Goruće pitanje bilo glavna tema.

Iscurili detalji razgovora Zelenskog sa Amerikancima. Goruće pitanje bilo glavna tema.

Alo pre 42 minuta
Portparol Evropske komisije: Evropa i SAD dele odgovornost za mir

Portparol Evropske komisije: Evropa i SAD dele odgovornost za mir

Politika pre 1 sat
"Evropa i Amerika dele odgovornost za mir": Portparol Evropske komisije izneo jasan stav povodom nove strategije nacionalne…

"Evropa i Amerika dele odgovornost za mir": Portparol Evropske komisije izneo jasan stav povodom nove strategije nacionalne bezbednosti SAD

Večernje novosti pre 1 sat
Zelenski: Imao sam dug i značajan razgovor sa Trampovim timom

Zelenski: Imao sam dug i značajan razgovor sa Trampovim timom

Politika pre 2 sata
UKRAJINSKA KRIZA Ambasador SAD pri NATO-u: Mir u Ukrajini bliži nego ikad; Zelenski razgovarao sa Trampovim timom

UKRAJINSKA KRIZA Ambasador SAD pri NATO-u: Mir u Ukrajini bliži nego ikad; Zelenski razgovarao sa Trampovim timom

RTV pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaKijevsadVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Ilon Mask pozvao na ukidanje EU zbog kazne od 120 miliona evra izrečene Iks-u

Ilon Mask pozvao na ukidanje EU zbog kazne od 120 miliona evra izrečene Iks-u

Danas pre 13 minuta
"Što ovako Putinu ne odgovori?!" Tramp ponovo sramno izvređao novinarku, a onda mu stigao kontraudarac: "Glupa si i ružna"

"Što ovako Putinu ne odgovori?!" Tramp ponovo sramno izvređao novinarku, a onda mu stigao kontraudarac: "Glupa si i ružna"

Blic pre 1 sat
„Tramp se ponaša kao nekrunisani kralj Amerike“: Zašto je FIFA nagradu za mir dodelila američkom predsedniku?

„Tramp se ponaša kao nekrunisani kralj Amerike“: Zašto je FIFA nagradu za mir dodelila američkom predsedniku?

Danas pre 48 minuta
"Mora da se otkloni pretnja od treće ruske invazije" Zelenski razgovarao sa dva ključna Trampova čoveka, pa otkrio detalje

"Mora da se otkloni pretnja od treće ruske invazije" Zelenski razgovarao sa dva ključna Trampova čoveka, pa otkrio detalje

Blic pre 1 sat
Bukti novi rat, na meti je EU! Mask pobesneo zbog kazne platformi X: "Treba vas ukloniti i vratiti suverenitet državama"

Bukti novi rat, na meti je EU! Mask pobesneo zbog kazne platformi X: "Treba vas ukloniti i vratiti suverenitet državama"

Blic pre 2 sata