Alo pre 2 sata
Iscurili detalji razgovora Zelenskog sa Amerikancima. Goruće pitanje bilo glavna tema.

Volodimir Zelenski je razgovarao o teritoriji i bezbednosnim garancijama tokom telefonskog razgovora sa izaslanikom predsednika SAD, Stivom Vitkofom, i zetom američkog predsednika, Džaredom Kušnerom, izveštava Axios, pozivajući se na izvore

Ranije je Stejt department potvrdio dvodnevne razgovore u SAD između Vitkofa i Kušnera sa sekretarom Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine (SNBO), Rustemom Umerovim, i načelnikom Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine, Andrejem Gnatovim. Takođe je navedeno da će se razgovori nastaviti u subotu, a Zelenski je potom izvestio o „dugotrajnom i sadržajnom" telefonskom razgovoru sa američkim i ukrajinskim pregovaračima. "Teritorijalni spor je bio složen",
