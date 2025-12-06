Ministarstvo poljoprivrede uvelo nove subvencije, preciziraju se pravila za stare

Beta pre 1 sat

Izmenama Pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla uvodi se nova vrsta podsticaja, za nabavku priplodne matice riba šarana i pastrmke, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Pravilnikom je takođe precizirano da se za ostvarivanje prava na ove subvencije neophodno prvo izvršiti obnovu registracije za tekuću godinu u Registru poljoprivrednih gazdinstava (RPG).

Od te obaveze se izuzimaju nova komercijalna porodična poljoprivredna gazdinstva, odnosno poljoprivredna gazdinstva koja su prvi put upisana u RPG u godini u kojoj se podnosi zahtev za podsticaje.

Subvencije će ubuduće omogućavati kupovinu osemenjenih suprasnih nazimica do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci.

U saopštenju se dodaje da je ministarstvo izmenilo Pravilnik o podsticajima za očuvanje životinjskih genetičkih resursa, kojim se maksimalni ukupni iznos subvencije po korisniku za jednu kalendarsku godinu povećava sa tri miliona dinara na 20 miliona dinara.

Taj pravilnik takođe izuzima nova komercijalna porodična poljoprivredna gazdinstva od dokazivanja obnove upisa u RPG u godini kada potražuju subvencije.

Dodatno, ispunjenost propisanih uslova će se ubuduće utvrđuivati na osnovu podataka na dan podnošenja zahteva.

