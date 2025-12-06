Ministarstvo poljoprivrede uvelo nove subvencije, preciziraju se pravila za stare

Beta pre 1 sat

Izmenama Pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla uvodi se nova vrsta podsticaja, za nabavku priplodne matice riba šarana i pastrmke, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Pravilnikom je takođe precizirano da se za ostvarivanje prava na ove subvencije neophodno prvo izvršiti obnovu registracije za tekuću godinu u Registru poljoprivrednih gazdinstava (RPG).

Od te obaveze se izuzimaju nova komercijalna porodična poljoprivredna gazdinstva, odnosno poljoprivredna gazdinstva koja su prvi put upisana u RPG u godini u kojoj se podnosi zahtev za podsticaje.

Subvencije će ubuduće omogućavati kupovinu osemenjenih suprasnih nazimica do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci.

U saopštenju se dodaje da je ministarstvo izmenilo Pravilnik o podsticajima za očuvanje životinjskih genetičkih resursa, kojim se maksimalni ukupni iznos subvencije po korisniku za jednu kalendarsku godinu povećava sa tri miliona dinara na 20 miliona dinara.

Taj pravilnik takođe izuzima nova komercijalna porodična poljoprivredna gazdinstva od dokazivanja obnove upisa u RPG u godini kada potražuju subvencije. 

Dodatno, ispunjenost propisanih uslova će se ubuduće utvrđuivati na osnovu podataka na dan podnošenja zahteva.

(Beta, 06.12.2025)

Povezane vesti »

Dobre vesti za stočare! Nova vrsta podsticaja za gazdinstva, evo šta donose poslednje izmene Pravilnika

Dobre vesti za stočare! Nova vrsta podsticaja za gazdinstva, evo šta donose poslednje izmene Pravilnika

Blic pre 1 sat
Ministarstvo poljoprivrede: Nova vrsta podsticaja u primarnoj stočarskoj proizvodnji

Ministarstvo poljoprivrede: Nova vrsta podsticaja u primarnoj stočarskoj proizvodnji

Euronews pre 1 sat
Ministarstvo poljoprivrede uvelo nove subvencije, preciziraju se pravila za stare

Ministarstvo poljoprivrede uvelo nove subvencije, preciziraju se pravila za stare

Novi magazin pre 1 sat
Ministarstvo poljoprivrede uvelo nove subvencije, preciziraju se pravila za stare

Ministarstvo poljoprivrede uvelo nove subvencije, preciziraju se pravila za stare

Biznis.rs pre 38 minuta
Ministarstvo poljoprivrede: Nova vrsta podsticaja u primarnoj stočarskoj proizvodnji

Ministarstvo poljoprivrede: Nova vrsta podsticaja u primarnoj stočarskoj proizvodnji

RTV pre 1 sat
Ministarstvo poljoprivrede uvelo nove subvencije, preciziraju se pravila za stare

Ministarstvo poljoprivrede uvelo nove subvencije, preciziraju se pravila za stare

Danas pre 1 sat
Ministarstvo poljoprivrede uvelo nove subvencije, preciziraju se pravila za stare

Ministarstvo poljoprivrede uvelo nove subvencije, preciziraju se pravila za stare

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Poljoprivreda

Društvo, najnovije vesti »

Petoro povređeno u saobraćajnoj nezgodi kod Loznice

Petoro povređeno u saobraćajnoj nezgodi kod Loznice

N1 Info pre 8 minuta
Dijana Hrka napustila prostor ispred Skupštine

Dijana Hrka napustila prostor ispred Skupštine

Beta pre 4 minuta
Težak udes kod Loznice: Povređeno petoro ljudi

Težak udes kod Loznice: Povređeno petoro ljudi

Nova pre 19 minuta
Dijana Hrka „nastavlja borbu na drugom terenu“: Napustila prostor ispred Skupštine

Dijana Hrka „nastavlja borbu na drugom terenu“: Napustila prostor ispred Skupštine

Nedeljnik pre 19 minuta
Starac se požalio da mora da radi sa 88 godina - stiglo mu 1,7 miliona dolara (VIDEO)

Starac se požalio da mora da radi sa 88 godina - stiglo mu 1,7 miliona dolara (VIDEO)

N1 Info pre 24 minuta