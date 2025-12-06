Leteo poput aviona: Stravičan udes u Rumuniji, izgubio kontrolu nad vozilom, preleteo dva automobila u kružnom toku (video)

Na snimku se vidi da je automobil bio u prekomernoj brzini Spasioci su izvukli 55-godišnjeg vozača iz vozila, pretrpeo je lakše povrede Teška saobraćajna nesreća dogodila se u Rumuniji u kojoj je vozač izgubio kontrolu nad automobilom i doslovno "preleteo" dva vozila koja su se nalazila u kružnom toku.

Tom prilikom, pomenuti vozač je zamalo udario u nadzornu kameru koja je zabeležila ovaj dramatičan trenutak. Na snimku se jasno vidi da je vozač "mercedesa" vozio brzinom znatno većom iznad dozvoljene, praktično presekavši kružni tok i podigavši se poput aviona, iznad dva automobila koja su se pripremala da regularno uđu u raskrsnicu. Nakon toga, vozilo se naglo "prizemljilo", udarilo u stub nadzorne kamere i zaustavilo se na zelenoj površini obližnje benzinske