Danas pre 38 minuta  |  N1
Studenti svečano dočekani u Šidu, protest u Nišu završen uz „ko ne skače, taj je Ćaci“ (VIDEO)

Dok niški studenti organizuju protest kojim obeležavaju godinu dana od početka blokade na Filozofskom fakultetu, studenti iz Sremske Mitrovice krenuli su peške i stigli u „Šid“, kako bi ga „ponovo oslobodili“.

Na današnji dan se obeležava godišnjica oslobođenja Šida u Drugom svetskom ratu. Podsetimo, studenti su prošle godine, nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu, stupili u blokadu. Sve je krenulo na Fakultetu dramskih umetnosti, a potom se proširilo na ceo Univerzitet u Beogradu, ali i univerzitete u drugim gradovima. Protest u Nišu je završen uz „ko ne skače, taj je Ćaci“. Studenti su pozvali na skup podrške ispred Palate Pravde u ponedeljak, kada počinje suđenje za
