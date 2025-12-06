Mladi pešaci stigli u Šid: Studenti i srednjoškolci dočekani povicima „Pumpaj“ na protestu „Srbijo, oslobodimo Šid“…

Studenti i srednjoškolci iz Sremske Mitrovice i okolnih mesta stigli su na protest u Šid, gde su im meštani pripremili doček.

Stanovnici Šida su pozdravili povicima „Pumpaj“ mlade koji su prepešačili oko 35 kilometa, piše portal N1. Danas je Dan oslobođenja Šida u Drugom svetskom ratu i tim povodom su studenti organizovali protest „Srbijo, oslobodimo Šid“. Oko 20 mladih Mitrovčana krenulo je jutros peške ka Šidu, a usput su im se pridružili stanovnici mesta kroz koja su prolazili. U Kuzminu su se poljoprivrednici s traktorima pridružili koloni.