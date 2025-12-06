U Šidu protest, kod kancelarije SNS paralelni skup: Pogledajte deo atmosfere (VIDEO)

Niški studenti organizuju protest kojim obeležavaju godinu dana od početka blokade na Filozofskom fakultetu.

Studenti iz Sremske Mitrovice krenuli su peške u „Šid“, kako bi ga „ponovo oslobodili“. Na današnji dan se obeležava godišnjica oslobođenja Šida u Drugom svetskom ratu. Podsetimo, studenti su prošle godine, nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu, stupili u blokadu. Sve je krenulo na Fakultetu dramskih umetnosti, a potom se proširilo na ceo Univerzitet u Beogradu, ali i univerzitete u drugim gradovima. Protest je počeo oko 17 časova, a očekuje se da će se uskoro