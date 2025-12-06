Černobilj oštećen u napadu dronom. Direktorat za nuklearnu sigurnost objavio šta pokazuju merenja u Srbiji

Dnevnik pre 1 sat
Černobilj oštećen u napadu dronom. Direktorat za nuklearnu sigurnost objavio šta pokazuju merenja u Srbiji

Posle vesti da je oštećena zaštitna struktura napuštene nuklearne elektrane Černobilj, oglasio se Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije.

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) je saopštila da zaštitna struktura napuštene nuklearne elektrane Černobilj u Ukrajini, koja bi trebalo da spreči širenje radioaktivnog materijala, više ne može da ispunjava svoju sigurnosnu funkciju usled štete prouzrokovane napadom drona početkom godine. Inspekcija zaštitne strukture, koju je IAEA sprovela prošle nedelje, pokazala je da je napad dronom u februaru izazvao propadanje konstrukcije. -Već su izvedene
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Srbatom: Nema povećane radijacije u Srbiji zbog oštećenja zaštitne strukture Černobila

Srbatom: Nema povećane radijacije u Srbiji zbog oštećenja zaštitne strukture Černobila

Radio 021 pre 17 minuta
Nema povećane radijacije u Srbiji zbog oštećenja zaštitne strukture Černobila

Nema povećane radijacije u Srbiji zbog oštećenja zaštitne strukture Černobila

Nova pre 1 sat
Nema povećane radijacije u Srbiji: SRBATOM reagovao na saopštenje IAEA

Nema povećane radijacije u Srbiji: SRBATOM reagovao na saopštenje IAEA

Sputnik pre 1 sat
Nema povećane radijacije u Srbiji zbog oštećenja zaštitne strukture Černobila

Nema povećane radijacije u Srbiji zbog oštećenja zaštitne strukture Černobila

Rešetka pre 1 sat
Hitno obaveštenje nakon vesti o Černobilju: Oglasili se iz srpskog Direktorata za radijacionu sigurnost o zračenju u Srbiji

Hitno obaveštenje nakon vesti o Černobilju: Oglasili se iz srpskog Direktorata za radijacionu sigurnost o zračenju u Srbiji

Alo pre 1 sat
Direktorat: Nema povećane radioaktivnosti na teritoriji Srbije

Direktorat: Nema povećane radioaktivnosti na teritoriji Srbije

N1 Info pre 1 sat
SRBATOM: Nema povećane radijacije u Srbiji zbog oštećenja zaštitne strukture Černobila

SRBATOM: Nema povećane radijacije u Srbiji zbog oštećenja zaštitne strukture Černobila

Beta pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaČernobil

Svet, najnovije vesti »

Kaja Kalas: SAD su najveći saveznik EU uprkos kritici Evrope iz Vašingtona

Kaja Kalas: SAD su najveći saveznik EU uprkos kritici Evrope iz Vašingtona

N1 Info pre 12 minuta
Kako je simbol otpora generacije Z u Hrvatskoj postao - "četnička zastava"

Kako je simbol otpora generacije Z u Hrvatskoj postao - "četnička zastava"

N1 Info pre 27 minuta
"Na Srbiju kidišu moćne sile": Puškov o rusko-srpskim odnosima

"Na Srbiju kidišu moćne sile": Puškov o rusko-srpskim odnosima

Pravda pre 7 minuta
Srbatom: Nema povećane radijacije u Srbiji zbog oštećenja zaštitne strukture Černobila

Srbatom: Nema povećane radijacije u Srbiji zbog oštećenja zaštitne strukture Černobila

Radio 021 pre 17 minuta
Pitbul usmrtio bebu Horor na Zakintosu, roditelji zadržani u pritvoru

Pitbul usmrtio bebu Horor na Zakintosu, roditelji zadržani u pritvoru

Kurir pre 2 minuta