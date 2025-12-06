Černobilj oštećen u napadu dronom. Direktorat za nuklearnu sigurnost objavio šta pokazuju merenja u Srbiji

Posle vesti da je oštećena zaštitna struktura napuštene nuklearne elektrane Černobilj, oglasio se Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije.

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) je saopštila da zaštitna struktura napuštene nuklearne elektrane Černobilj u Ukrajini, koja bi trebalo da spreči širenje radioaktivnog materijala, više ne može da ispunjava svoju sigurnosnu funkciju usled štete prouzrokovane napadom drona početkom godine. Inspekcija zaštitne strukture, koju je IAEA sprovela prošle nedelje, pokazala je da je napad dronom u februaru izazvao propadanje konstrukcije. -Već su izvedene