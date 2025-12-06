Srbatom: Nema povećane radijacije u Srbiji zbog oštećenja zaštitne strukture Černobila

Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije (Srbatom) saopštio je danas da nema povećanja nivoa radioaktivnosti na teritoriji Srbije.

Srbatom je, povodom objave Međunarodne agencija za atomsku energiju (IAEA) da zaštitna struktura napuštene nuklearne elektrane Černobil u Ukrajini ne može da ispuni sigurnosnu funkciju zbog štete pruzrokovane napadom drona početkom ove godine, naveo da u Srbiji nije registrovan povećan nivo radioaktivnosti ni u februaru 2025. godine, posle tog napada drona. Srbatom navodi da će kontinuirano pratiti situaciju i "ako bude bilo zvaničnih informacija o tom događaju,