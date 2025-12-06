Nema povećane radijacije u Srbiji zbog oštećenja zaštitne strukture Černobila

Nova pre 3 sata  |  Autor: Fonet
Nema povećane radijacije u Srbiji zbog oštećenja zaštitne strukture Černobila
Na teritoriji Srbije nema povećanja radioaktivnosti, objavio je danas Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost povodom saopštenja Međunarodne agencije za atomsku energiju da zaštitni štit u nukleranoj elektrani Černobilj u Ukrajini, koji treba da spreči širenje radioaktivnog materijala, više ne može da obavlja tu funkciju. Agencija je saopštila da zaštitna struktura napuštene nuklearne elektrane Černobilj, koja bi trebalo da spreči širenje
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Srbatom: Nema povećane radijacije u Srbiji zbog oštećenja zaštitne strukture Černobila

Srbatom: Nema povećane radijacije u Srbiji zbog oštećenja zaštitne strukture Černobila

Radio 021 pre 1 sat
Nema povećane radijacije u Srbiji: SRBATOM reagovao na saopštenje IAEA

Nema povećane radijacije u Srbiji: SRBATOM reagovao na saopštenje IAEA

Sputnik pre 2 sata
Nema povećane radijacije u Srbiji zbog oštećenja zaštitne strukture Černobila

Nema povećane radijacije u Srbiji zbog oštećenja zaštitne strukture Černobila

Rešetka pre 3 sata
Černobilj oštećen u napadu dronom. Direktorat za nuklearnu sigurnost objavio šta pokazuju merenja u Srbiji

Černobilj oštećen u napadu dronom. Direktorat za nuklearnu sigurnost objavio šta pokazuju merenja u Srbiji

Dnevnik pre 2 sata
Hitno obaveštenje nakon vesti o Černobilju: Oglasili se iz srpskog Direktorata za radijacionu sigurnost o zračenju u Srbiji

Hitno obaveštenje nakon vesti o Černobilju: Oglasili se iz srpskog Direktorata za radijacionu sigurnost o zračenju u Srbiji

Alo pre 2 sata
Direktorat: Nema povećane radioaktivnosti na teritoriji Srbije

Direktorat: Nema povećane radioaktivnosti na teritoriji Srbije

N1 Info pre 3 sata
SRBATOM: Nema povećane radijacije u Srbiji zbog oštećenja zaštitne strukture Černobila

SRBATOM: Nema povećane radijacije u Srbiji zbog oštećenja zaštitne strukture Černobila

Beta pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaČernobil

Svet, najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA Ambasador SAD pri NATO-u: Mir u Ukrajini bliži nego ikad; Zelenski razgovarao sa Trampovim timom

UKRAJINSKA KRIZA Ambasador SAD pri NATO-u: Mir u Ukrajini bliži nego ikad; Zelenski razgovarao sa Trampovim timom

RTV pre 4 minuta
Zelenski razgovarao sa ukrajinskim pregovaračima i američkim izaslanicima

Zelenski razgovarao sa ukrajinskim pregovaračima i američkim izaslanicima

Nedeljnik pre 4 minuta
U ponedeljak u Londonu sastanak Zelenskog, Starmera, Merca i Makrona o Ukrajini

U ponedeljak u Londonu sastanak Zelenskog, Starmera, Merca i Makrona o Ukrajini

Nedeljnik pre 4 minuta
Rusi na direktnoj vezi s Putinom: Više od 255.000 ljudi pisalo predsedniku, 70 odsto pitanja poslale žene

Rusi na direktnoj vezi s Putinom: Više od 255.000 ljudi pisalo predsedniku, 70 odsto pitanja poslale žene

Kurir pre 4 minuta
Ambasador SAD pri NATO-u: Mir u Ukrajini bliži nego ikad; Rusija: Pokušaj Zapada da zapleni našu imovinu je rizik za sve zemlje…

Ambasador SAD pri NATO-u: Mir u Ukrajini bliži nego ikad; Rusija: Pokušaj Zapada da zapleni našu imovinu je rizik za sve zemlje

RTS pre 3 minuta