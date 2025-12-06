Biće pakleno u Abu Dabiju: Ferštapenu pol pozicija u Abu Dabiju

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews.rs
Biće pakleno u Abu Dabiju: Ferštapenu pol pozicija u Abu Dabiju

Okončane su kvalifikacije u poslednjoj trci sezone u Formuli 1, a sa pol pozicije će svoju vožnju startovati Maks Ferštapen, holandski trkač Red Bula koji je upisao fantastično vreme od 1:22.207 minuta.

Branilac titule je na stazi "Jas Marina" bio za dve desetinke bolji od Landa Norisa iz Meklarena, koji će krenuti sa druge pozicije. Očekivano, prati ih treći vozač u trci za titulu, Oskar Pjastri, koji je za dve hiljaditinke bio sporiji od svog timskog kolege. Podsećanja radi, Norisu je u poslednjoj trci sezone dovoljno da završi na bilo kojoj od prve tri pozicije, kako bi sačuvao prvo mesto u generalnom plasmanu. Odmah iza ga vreba Maks Ferštapen, koji će ići na
