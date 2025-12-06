Futa napravio pesmu za Džeja na petogodišnjicu njegove smrti: Emotivni detalji nikoga neće ostaviti ravnodušnim

Danas se navršava pet godina od smrti legendarnog pevača Džeja Ramadanovskog, koji je zauvek ostavio neizbrisiv trag na domaćoj muzičkoj sceni.

Iako je prošlo vreme, ljubav publike prema Džeju i sećanja na njega i dalje su živa - svi ga pamte, vole i s ponosom pričaju o njegovom talentu i dobroti. Kako saznaju domaći mediji, povodom petogodišnjice od njegove smrti, kompozitor Aleksandar Radulović Futa napravio je novu pesmu pod nazivom "Živ sam, nažalost". Muziku je komponovao Futa, dok je tekst potpisao Aleksandar Tomić. Ono što ovu pesmu čini posebnom je činjenica da je glas Džeja Ramadanovskog