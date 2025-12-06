Pet godina od smrti Džeja Ramadanovskog Futa uradio jednu stvar. Šta će reći porodica pevača?

Pet godina od smrti Džeja Ramadanovskog Futa uradio jednu stvar. Šta će reći porodica pevača?

Aleksandar Radulović Futa napravio je novu pesmu

Danas se navršava pet godina od smrti legendarnog pevača Džeja Ramadanovskog, koji je zauvek ostavio neizbrisiv trag na domaćoj muzičkoj sceni. Iako je prošlo vreme, ljubav publike prema Džeju i sećanja na njega i dalje su živa - svi ga pamte, vole i s ponosom pričaju o njegovom talentu i dobroti. Povodom petogodišnjice od njegove smrti, kompozitor Aleksandar Radulović Futa napravio je novu pesmu pod nazivom "Živ sam, nažalost". Foto: Ataimages Pogledaj galeriju
(Foto) Ova dvojica kolega jedini nisu zaboravili Džeja pored porodice: Pet godina od smrti legendarnog pevača, oni došli među prvima

(Video) Rule progovorio o pevačima koji nisu došli na pomen Džeju Ramadanovskom: "Njegova slika je na Dorćolu, pričamo sa njim"

Sve nedostaje, njegov glas, šale: Na 5. godišnjicu Džejeve smrti, ćerka Marija emotivna

Pet godina od smrti Džeja, njegova ćerka preplavljena emocijama: "Bio bi ponosan da vidi svoje unuke"

Prošlo je 5 godina od smrti legendarnog pevača Futa napravio pesmu za Džeja, detalji će vas raznežiti

Sećanje na Džeja Ramadanovskog: Pet tužnih godina FOTO

Futa za Telegraf otkriva kako je stvorio emotivno sećanje na Džeja koje će vas dirnuti do suza: Moja misija...

