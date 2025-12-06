"Katastrofa! Razočaran sam, da ne kažem da sam tužan..." Vlade Đurović osuo paljbu posle poraza Zvezde od Barselone, pa upozorio sve u timu sa Malog Kalemegdana

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Beogradskoj areni od Barselone sa 89:79 u meču 14. kola Evrolige.

Barsa je odigrala maestralnu utakmicu i zasluženo je slavila protiv crveno-belih i to je apostrofirao i Vlade Đurović u studiju Arene Sport posle meča. - Pogodio me ovaj poraz. Pričali smo. Ja sam rekao da blagu prednost dajem Barseloni, ali ste me ubedili da su spori i stari, kako Zvezda lepo trči, a ovi su retrčali nas. Ključ je bio Klajburn, koji je pogađao neverovatno. Više od 80 odsto šuta za tri i za dva, drugo poluvreme Brizuela i Šengelija - počeo je priču