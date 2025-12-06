Novi rat! Ponovo se sukobili Avganistan i Pakistan, pucnjava duž granice

Kurir pre 19 minuta  |  Rojters
Pakistan i Avganistan sukobili su se večeras duž granice, a nema podataka o eventualno povređenima, saopštili su zvaničnici obe zemlje, usred pojačanih tenzija posle neuspešnih mirovnih pregovora ranije ove sedmice.

Portparol avganistanskih talibana Zabihulah Mudžahid rekao je da su pakistanske snage pokrenule napade u okrugu Spin Boldak u provinciji Kandahar, preneo je Rojters. Portparol pakistanskog premijera Mošaraf Zaidi optužio je avganistanske snage za pucnjavu duž zajedničke granice. "Pakistan ostaje u potpunoj pripravnosti i posvećen obezbeđivanju svog teritorijalnog integriteta i bezbednosti građana", rekao je Zaidi. Nova runda mirovnih pregovora Pakistana i
