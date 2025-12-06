Pucnjava duž granice, ponovo se razbuktava rat? Pakistan i Avganistan se sukobili, ništa od dogovora o primirju

Blic
Pucnjava duž granice, ponovo se razbuktava rat? Pakistan i Avganistan se sukobili, ništa od dogovora o primirju
Nedavni mirovni pregovori između Pakistana i Avganistana nisu doneli napredak Oktobarski granični sukobi izazvali su značajne žrtve i povećali tenzije Pakistan i Avganistan sukobili su se večeras duž granice, a nema podataka o eventualno povređenima, saopštili su zvaničnici obe zemlje, usred pojačanih tenzija nakon neuspešnih mirovnih pregovora ranije ove sedmice. Portparol avganistanskih talibana Zabihulah Mudžahid rekao je da su pakistanske snage pokrenule napade
