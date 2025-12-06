Upucan navijač Partizana na Novom Beogradu: U poznatom restoranu sedeo sa bivšim vođom "Grobara"

Mondo pre 38 minuta  |  Marija Petrović
Upucan navijač Partizana na Novom Beogradu: U poznatom restoranu sedeo sa bivšim vođom "Grobara"

Večeras oko 21 čas je u poznatom restoranu na Novom Beogradu upucan muškarac N.K. (30), navijač Partizana, koji je sedeo za stolom sa Nenadom Alajbegovićem Alibegom, saznaje "Kurir".

Napadači su pobegli sa lica mesta nakon pucnjave. Povređeni muškarac prebačen je u bolnicu. Policija je pokrenula akciju "Vihor 3. Nenad Alajbegović Alibeg je bivši vođa navijača Partizana na kog je dosad pucano više puta. Poslednji put je bio meta napada u julu ove godine na Novom Beogradu. Dosad je 10 pucano na njega. On je u velikom intervjuu za " Kurir" 2020. godine ispričao svoju životnu priču, intervju je dao iz bolnice. “Pogođen sam sa dva hica, od kojih je
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Ekskluzivno! Snimak pucnjave na Novom Beogradu! Očevidac za Kurir otkrio detalje: Pucač gledao u telefon, a onda zastao…

Ekskluzivno! Snimak pucnjave na Novom Beogradu! Očevidac za Kurir otkrio detalje: Pucač gledao u telefon, a onda zastao, izvadio pištolj i pucao tri-četiri puta

Kurir pre 3 minuta
Poznato na koga je pucano na Novom Beogradu: Ranjeni muškarac bio u društvu sa Alibegom

Poznato na koga je pucano na Novom Beogradu: Ranjeni muškarac bio u društvu sa Alibegom

Euronews pre 4 minuta
U navijača Partizana na Novom Beogradu sasuto 8 metaka: Policija u potrazi za napadačem

U navijača Partizana na Novom Beogradu sasuto 8 metaka: Policija u potrazi za napadačem

Mondo pre 38 minuta
Ekskluzivne slike i snimak Alibega sa mesta pucnjave na Novom Beogradu! Da li je on bio meta napada? Pogledajte kako odlazi…

Ekskluzivne slike i snimak Alibega sa mesta pucnjave na Novom Beogradu! Da li je on bio meta napada? Pogledajte kako odlazi kolima (video)

Kurir pre 29 minuta
Pojavio se snimak pucnjave u poznatom restoranu na Novom Beogradu: Gledao u telefon, pa ispalio rafal

Pojavio se snimak pucnjave u poznatom restoranu na Novom Beogradu: Gledao u telefon, pa ispalio rafal

Mondo pre 3 minuta
Upucani muškarac pogođen sa 8 metaka, bore mu se za život: Novi detalji pucnjave na Novom Beogradu

Upucani muškarac pogođen sa 8 metaka, bore mu se za život: Novi detalji pucnjave na Novom Beogradu

Alo pre 39 minuta
Upucan muškarac u restoranu na Novom Beogradu, policija traga za napadačem (FOTO)

Upucan muškarac u restoranu na Novom Beogradu, policija traga za napadačem (FOTO)

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanGrobari

Hronika, najnovije vesti »

Pucnjava na Novom Beogradu, ispalili ceo šaržer u mladića (30) u poznatom restoranu

Pucnjava na Novom Beogradu, ispalili ceo šaržer u mladića (30) u poznatom restoranu

Blic pre 38 minuta
(Foto, video) evo šta je prvo Alibeg uradio nakon razgovora s policijom: Prišao kolima, pa čučnuo: Ovo su najnoviji detalji…

(Foto, video) evo šta je prvo Alibeg uradio nakon razgovora s policijom: Prišao kolima, pa čučnuo: Ovo su najnoviji detalji pucnjave na Novom Beogradu

Blic pre 59 minuta
(Foto, video) Ranjeni mladić (30) sedeo sa Alibegom u restoranu Detalji pucnjave na Novom Beogradu: Bivši vođa navijačke grupe…

(Foto, video) Ranjeni mladić (30) sedeo sa Alibegom u restoranu Detalji pucnjave na Novom Beogradu: Bivši vođa navijačke grupe "Zabranjeni" daje izjavu policiji

Blic pre 1 sat
(Video) Ovako je policija uhapsila škaljarce u Beogradu. Pali visokopozicionirani pripadnici klana, za njima raspisane…

(Video) Ovako je policija uhapsila škaljarce u Beogradu. Pali visokopozicionirani pripadnici klana, za njima raspisane Interpolove poternice za ubistva.

Blic pre 44 minuta
(Foto, video) Prve slike sa mesta pucnjave na Novom Beogradu Sve vrvi od policije ispred poznatog restorana, u mladića (30)…

(Foto, video) Prve slike sa mesta pucnjave na Novom Beogradu Sve vrvi od policije ispred poznatog restorana, u mladića (30) ispaljeno više hitaca, poznato u kakvom je stanju

Blic pre 1 sat