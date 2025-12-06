Velika borba u Novom Mestu, Borac poklekao u triler završnici, sudije dale završni pečat

ČAČAK – Koraškaši Borca poraženi su večeras u Novom Mestu od ekipe Krke rezultatom 81:77.

Meč je rešen u neizvesnoj završnici, a Čačani su propustili svoje šanse da dođu do izuzetno vredne pobede. Košarkaši Krke mnogo bolje su otvorili meč, pa su posle prve deonice vodili sa 28:14, a na poluvremenu su imali kapital od 15 poena – 48:33. Delovalo je da sigurnim koracima idu ka pobedi. Međutim, nastavku je usledila izvanredna reakcija košarkaša u crvenim dresovima. Zaigrali su izabranici Saše Ocokoljića znatno boplje, čvršće i angažovanije, pa je epilog