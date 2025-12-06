Direktorat: Nema povećane radioaktivnosti na teritoriji Srbije

N1 Info pre 20 minuta  |  FoNet
Direktorat: Nema povećane radioaktivnosti na teritoriji Srbije

Na teritoriji Srbije nema povećanja radioaktivnosti, objavio je Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost povodom saopštenja Međunarodne agencije za atomsku energiju da zaštitni štit u nuklearnoj elektrani Černobilj u Ukrajini koji treba da spreči širenje radioaktivnog materijala, više ne može da obavlja tu funkciju.

Agencija je saopštila da zaštitna struktura napuštene nuklearne elektrane Černobilj, koja bi trebalo da spreči širenje radioaktivnog materijala, ne može da ispunjava svoju sigurnosnu funkciju usled štete prouzrokovane napadom drona početkom godine. Direktorat je istakao da se vrednosti jačine ambijentalnog ekvivalenta doze gama zračenja na teritoriji Republike Srbije kreću u uobičajenim nivoima i da nema povećanja nivoa radioaktivnosti u zemlji. U saopštenju
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Nema povećane radijacije u Srbiji zbog oštećenja zaštitne strukture Černobila

Nema povećane radijacije u Srbiji zbog oštećenja zaštitne strukture Černobila

Nova pre 0 minuta
SRBATOM: Nema povećane radijacije u Srbiji zbog oštećenja zaštitne strukture Černobila

SRBATOM: Nema povećane radijacije u Srbiji zbog oštećenja zaštitne strukture Černobila

Beta pre 45 minuta
IAEA: Oštećeni štit iznad nuklearnog reaktora u Černobilju više ne blokira radijaciju; Nema povećane radijacije u Srbiji

IAEA: Oštećeni štit iznad nuklearnog reaktora u Černobilju više ne blokira radijaciju; Nema povećane radijacije u Srbiji

RTV pre 20 minuta
Oglasio se Srbatom: Nema povećanja nivoa radioaktivnosti u našoj zemlji uprkos upozorenju IAEA o Černobilju

Oglasio se Srbatom: Nema povećanja nivoa radioaktivnosti u našoj zemlji uprkos upozorenju IAEA o Černobilju

Euronews pre 30 minuta
IAEA: Oštećena zaštitna struktura u Černobilu

IAEA: Oštećena zaštitna struktura u Černobilu

Radio 021 pre 10 minuta
Hitno obaveštenje nakon havarije u Černobilju oglasili se iz srpskog Direktorata za radijacionu sigurnost o zračenju u Srbiji…

Hitno obaveštenje nakon havarije u Černobilju oglasili se iz srpskog Direktorata za radijacionu sigurnost o zračenju u Srbiji

Blic pre 20 minuta
SRBATOM: Nema povećane radijacije u Srbiji zbog oštećenja zaštitne strukture Černobilja

SRBATOM: Nema povećane radijacije u Srbiji zbog oštećenja zaštitne strukture Černobilja

NIN pre 20 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaČernobil

Svet, najnovije vesti »

Nema povećane radijacije u Srbiji zbog oštećenja zaštitne strukture Černobila

Nema povećane radijacije u Srbiji zbog oštećenja zaštitne strukture Černobila

Nova pre 0 minuta
(VIDEO) Tim policije uklanjao sa puta aligatora dužeg od četiri metra

(VIDEO) Tim policije uklanjao sa puta aligatora dužeg od četiri metra

N1 Info pre 0 minuta
Sud u Floridi odobrio objavljivanje dokumenata iz federalne istrage o pedofilu Epstajnu

Sud u Floridi odobrio objavljivanje dokumenata iz federalne istrage o pedofilu Epstajnu

Blic pre 0 minuta
Hongkong: Uhapšen građanin zbog „podbunjivanja“ nakon požara

Hongkong: Uhapšen građanin zbog „podbunjivanja“ nakon požara

Politika pre 0 minuta
Aligator dug više od četiri metra zaustavio saobraćaj

Aligator dug više od četiri metra zaustavio saobraćaj

Politika pre 0 minuta