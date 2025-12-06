Direktorat: Nema povećane radioaktivnosti na teritoriji Srbije

Na teritoriji Srbije nema povećanja radioaktivnosti, objavio je Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost povodom saopštenja Međunarodne agencije za atomsku energiju da zaštitni štit u nuklearnoj elektrani Černobilj u Ukrajini koji treba da spreči širenje radioaktivnog materijala, više ne može da obavlja tu funkciju.

Agencija je saopštila da zaštitna struktura napuštene nuklearne elektrane Černobilj, koja bi trebalo da spreči širenje radioaktivnog materijala, ne može da ispunjava svoju sigurnosnu funkciju usled štete prouzrokovane napadom drona početkom godine. Direktorat je istakao da se vrednosti jačine ambijentalnog ekvivalenta doze gama zračenja na teritoriji Republike Srbije kreću u uobičajenim nivoima i da nema povećanja nivoa radioaktivnosti u zemlji. U saopštenju