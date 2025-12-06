Kaja Kalas: SAD su najveći saveznik EU uprkos kritici Evrope iz Vašingtona

N1 Info pre 12 minuta  |  Beta
SAD ostaju "najveći saveznik EU", ocenila je danas visoka predstavnica Evropske unije (EU) za spoljnu politiku i bezbednosti Kaja Kalas povodom objavljivanja nove Strategije nacionalne bezbednosti SAD koja ukazuje na "brisanje civilizacije" Evrope zbog prihvatanja migranata. "SAD ostaju naš najveći saveznik.

Nismo se uvek slagali o raznim pitanjima, ali mislim da opšti princip ostaje isti: Mi smo najveći saveznici i treba da ostanemo ujedinjeni", rekla je Kaja Kalas novinarima na političkom Forumu u Dohi, u Kataru, odgovarajući na pitanje o američkoj strategiji, preneo je francuski list Liberasion (Liberation). Ona je rekla da u strategiji SAD ima mnogo kritike Evrope, ali smatra da je mnogo šta čak i opravdano. Američka administracija u petak je objavila Strategiju
