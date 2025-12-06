Kaja Kalas: SAD je najveći saveznik EU uprkos kritici Evrope iz Vašingtona

Radio 021 pre 2 sata  |  Beta
Kaja Kalas: SAD je najveći saveznik EU uprkos kritici Evrope iz Vašingtona

SAD ostaju najveći saveznik EU, ocenila je visoka predstavnica Evropske unije (EU) za spoljnu politiku i bezbednosti Kaja Kalas.

Ona je to izjavila povodom objavljivanja nove Strategije nacionalne bezbednosti SAD koja govori o "brisanju civilizacije Evrope zbog prihvatanja migranata". "SAD ostaju naš najveći saveznik. Nismo se uvek slagali o raznim pitanjima, ali mislim da opšti princip ostaje isti: mi smo najveći saveznici i treba da ostanemo ujedinjeni", rekla je Kaja Kalas. Ona je rekla da u strategiji SAD ima mnogo kritike Evrope, ali smatra da je mnogo šta čak i opravdano. Američka
