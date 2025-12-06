Ponovo radi BK televizija: Bogoljub Karić pomenuo Koštunicu, policiju i objavio novu vest

Preduzetnik Bogoljub Karić obavestio je javnost putem svog naloga na "Iksu" da će BK televizija, koju je osnovao 1994. godine, ponovo početi sa radom u Srbiji. „Dragi naši, želim da vas obavestim da naš BK TV ponovo kreće s radom u Srbiji“, ovim rečima je Bogoljub Karić počeo svoje obraćanje na društvenoj mreži X. „Evo nas ponovo uz naš ponos, našu BK Telekom televiziju, čuvenu srpsku, jugoslovensku, balkansku i evropsku kuću koja je promenila istoriju medija na