BK televizija se vraća: Bogoljub Karić najavio ponovni početak emitovanja

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
Preduzetnik Bogoljub Karić saopštio je na svom nalogu na mreži X da će BK televizija, koju je osnovao 1994. godine, ponovo početi sa radom u Srbiji.

Kako ističe "danas, posle toliko godina, ponovo se rađa želja ljudi da vide BK televiziju na ekranu". "Ono što su naši novinari, urednici, tehničari, svaki zaposleni čovek, napravili za tadašnju Jugoslaviju, to do danas niko nije ponovio u istoriji naše zemlje. Trideset tri godine su prošle od ideje do realizacije BK televizije, i ponosni smo na svakoga ko je učestvovao u tom velikom poduhvatu", objavio je Karić. On se pita i zašto je ne bi pokrenuli ponovo, kada
