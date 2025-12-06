Traljava Zvezda na kakvu nismo navikli: Barselona ukazala na slabosti, Obradović zna šta nije valjalo

Košarkaši Crvene zvezde nisu uspeli da održe korak sa Hapoelom iz Tel Aviva na vrhu tabele Evrolige, pošto su poraženi u Beogradu od Barselone sa 79:89 u 14. kolu elitnog takmičenja.

Nakon reprezentativne „pauze“ i više od nedelju dana za pripremu utakmice, očekivalo se da će Zvezda bolje izgledati pred svojim navijačima, ali je Barselona ukazala na neke slabosti u crveno-belim redovima. Ključ Zvezdine loše igre krije se u šutu za tri poena. Crveno-beli su trojke šutirali tek 4 od 24, što je samo 16,7 odsto, dok je Barselona bila na 10/29 i tako je napravila najveću razliku. Ne važi Zvezda za sjajnu šutersku ekipu, bilo je utakmica kada je