"Nemam dilemu šta će Delije uraditi!" Vladan Milojević o izazovu u kome je Crvena zvezda

Fudbaleri Crvene zvezde u nedelju od 17 časova na stadionu “Rajko Mitić” dočekaju ekipu Vojvodine u okviru 18. kola Superlige Srbije, a pred taj meč je na pitanja medija odgovarao šef stručnog štaba srpskog šampiona, Vladan Milojević.

FOTO: M. Vukadinović Govoreći o seriji pozitivnih rezultata i izazovima koji slede, Zvezdin strateg je istakao da ekipa ostaje potpuno fokusirana na svaki naredni megdan. - Gledamo utakmicu po utakmicu, teško je reći da li je lakše ili nije. Svakako, ono što je činjenica je da imamo teške utakmice, pred nama je derbi sa dobrom ekipom kao što je Vojvodina, tako da se spremamo samo za tu utakmicu - rekao je Milojević. Iskusni strateg se osvrnuo i na prethodni duel sa