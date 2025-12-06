Nepromišljeno reaguje, treba da je pažljiviji: Trener Crvene zvezde govorio o kvalitetu igrača!

Štoper pod lupom nakon velikih grešaka! Fudbaleri Crvene zvezde sutra od 17 časova na stadionu „Rajko Mitić“ dočekuju ekipu Vojvodine u okviru 18. kola Superlige Srbije.

Pred utakmicu je na pitanja medija govorio šef stručnog štaba Vladan Milojević Medije je zanimalo i stanje u odbrani, posebno situacija sa defanzivcem Tebuom Učenom.„Razgovarali smo sa Tebuom, ali mislim da je sve to plod prevelikih očekivanja i da ponekad nepromišljeno reaguje. Ne bih rekao da je to do njegovog kvaliteta, nego splet nekih nesrećnih okolnosti.“ „Svakako treba da bude pažljiviji. Razmišljamo samo o utakmici sa Vojvodinom i želimo da se dobro
