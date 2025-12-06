Prenos, Srbija - Crna Gora: Šta se ovo dešava?!

Srbija i Crna Gora se bore za plasman u četvrtfinale Svetskog prvenstva za rukometašice, a prenos možete uživo da pratite uz portal "Novosti".

Screenshot: RTS 24' - Opet brani Armel Keli Atinžre. Nestvarna je danas na golu Crnogorki, nestvarna... Armel Keli Atinžre, golman Crne Gore, na meču sa Srbijom / Screenshot: RTS 23' - Šteta... Garović je isključena, uz skrivljeni penal, a Crna Gora preko Vukčevićeve dolazi do 5:9 (i ima dva minuta igračicu više) 22' - Sanja Radosavljević daje gol sa levog krila! Samo tri razlike... 21' - Nova požrtvovanost ekipe Srbije u odbranu, nova dobra reakcija Risovićeve. I