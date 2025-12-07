BYD Seal 06 EV

Modernizovani Seal 06 EV je dugačak 4870 mm, širok 1890 mm i visok 1495 mm, sa međuosovinskim rastojanjem od 2820 milimetara.

Ove dimenzije predstavljaju povećanje u odnosu na prethodnu verziju, sa dimenzijama 4.720/1.880/1.495 milimetara. Zadnji deo vozila ima svetla pune širine i pojednostavljen dizajn prtljažnika. Prednji deo minimizira tradicionalnu masku, dok su farovi veći nego na prethodnom modelu. Revidirani Seal 06 EV je konfigurisan sa dva nivoa snage. Osnovni motor proizvodi 120 kW/163 KS, dok varijanta sa većom snagom isporučuje 240 kW/326 KS. Maksimalna brzina iznosi 170 km/h