Ferstapenu nedovoljna pobeda u Abu Dabiju – Noris osvojio prvu titulu u Formuli 1

Noris je postao prvi vozač Meklarena od Luisa Hamiltona i 2008. godine, koji je osvojio šampionat Formule 1.

Noris je odvezao stabilnu trku i ostao koncentrisan u svim važnijim dešavanjima na stazi, pa nije dozvolio iznenađenje, navodi RTS. Iako su mnogi priželjkivali dramu kakva je viđena 2021. godine u borbi između Hamiltona i Ferstapena u poslednjem krugu, koji je odlučivao o tituli u šampionatu – ovoga puta to se nije dogodilo. Gotovo da nije bilo nikakve drame niti bilo čega što bi na to ukazivalo, pa je 26-godišnji Noris uradio ono što je bilo do njega.