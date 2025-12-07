Njegoš Petrović: "Istinski smo verovali u pobedu protiv Zvezde"

B92 pre 13 minuta
Fudbaler Vojvodine Njegoš Petrović je izneo utiske posle pobede nad Crvenom zvezdom.

"Znali smo šta nas čeka i koliko je teško igrati na Marakani. Ne sećam se kada je poslednji put Zvezda izgubila na domaćem terenu, ali istinski smo verovali da možemo da pobedimo i to smo ostvarili. Presrećan sam", rekao je fudbaler Vojvodine Njegoš Petrović posle pobede protiv Crvene zvezde (1:0). Petrović je postigao jedini gol protiv bivšeg kluba u 54. minutu, za drugu pobedu protiv Zvezde za samo 38 dana, nakon što je u Novom Sadu bilo 3:2. "Rekao sam momcima
FudbalCrvena ZvezdaMarakanaVojvodinaNovi Sad

