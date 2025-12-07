U senci Mesija... Alba i Buskets završili karijere

U senci MLS titule i majstorija Lea Mesija, od fudbala su se oprostili bivši španski reprezentativci Đordi Alba i Serhio Buskets.

I to u velikom stilu. Obojica su odigrala finalni meč plej-ofa MLS lige protiv Vankuvera i doprineli, svako na svoj način, da Mesijev tim osvoji titulu prvaka u SAD. Alba je u samoj završnici, duboko u nadoknadi, inicirao akciju iz koje je "pao" treći gol, za pečat na pobedu domaćeg tima, pošto je lob pasom uposlio Mesija, a ovaj strelca gola Aljendea. Bio je to i poslednji dodir sa loptom Albe u karijeri. Tiho, u senci najvećih imena u reprezentaciji i u klubu,