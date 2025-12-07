Beograd: Sudije i tužioci protestuju zbog političkih pritisaka na pravosuđe

Beta pre 40 minuta

Više stotina ljudi okupilo se na protestu na koji je pozvala grupa sudija i tužilaca iz cele Srbije zbog političkih pritisaka na pravosuđe, koje vide u najavljenim promenama pravosudnih zakona i reorganizaciji tužilaštava.

Protest je počeo intoniranjem himne Srbije, a na centralnom transparentu-šetalici piše "Pravda je slepa, pravosuđe nije".

Milimir Lukić, sudija Apelacionog suda, rekao je da najavljenom izmenom zakona, Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) "definitivno gubi svoju autonomiju i samostalnost", kao svoje naročito svojstvo koje mora da ima.

"Onog trenutka kada TOK postane deo Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, direktna posledica će biti gubitak njegove institucionalne sposobnosti rada, a u krajnjem će rezultirati prvo slabljenjem, a potom i nestankom i sudskih organa nadležnih za organizovani kriminal. Ono što je za najveću brigu je da država ovom izmenom zakona nedvosmisleno odustaje od institucionalne borbe protiv organizovanog kriminala. Ministar pravde kaže '2025. godina nije 2003. godina', slažem se da nije, ona je danas mnogo gora po pitanju organizovanog kriminala", naveo je Lukić, a preneo N1.

On je takođe pozvao Vladu Srbije da povuče taj predlog i sve narodne poslanike da ne prihvate izglasavanje ovog zakona.

Profesor Pravnog fakulteta Miodrag Jovanović rekao je da smo u protekle dve godine došli u stanje koje neki u literaturi nazivaju ustavnom truleži.

"Ustavnu trulež karakteriše stanje u kojem nosioci vlasti bez ikakvog zazora gaze Ustav i zakone zemlje, potkopavajući tako poverenje javnosti u institucije i prekoračujući sve pravne granice, kako bi sebi obezbedili privilegije i ostali na vlasti. Ustavna trulež je stanje u kojoj se ruši ustavni poredak i gazi pravna država", rekao je on.

Tužiteljka Bojana Savović rekla je da je ponosna što su se, i pored najmanjih plata u Evropi, oni ovde danas okupili ne zbog sebe, već zbog vladavine prava.

"Želim da se zahvalim svim sudijama i tužiocima koji su nazivani stranim plaćenicima, teroristima, blokaderima, jer nisu ispunjavali želje izvršne vlasti, već poštovali zakon. Hvala vam što širite hrabrost, jer hrabrost je zarazna kao i kukavičluk", rekla je ona.

Okupljeni su se nakon prvih govora ispred Ustavnog suda uputili ka Pravnom fakultetu, gde će biti nastavljen protest i obraćanja javnosti.

(Beta, 07.12.2025)

