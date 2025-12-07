Pravosuđe ponovo na meti vlasti, Đukanović traži da VSS "sankcioniše sudije koje podržavaju studente"

Advokat i funkcioner Srpske napredne stranke (SNS) Vladimir Đukanović kazao je večeras da bi Visoki savet sudstva trebalo da reaguje na sudije i tužioce koji su potpisali podršku studentskoj listi i ocenio to kao "čisto bavljenje politikiom".

Sedamnaestoro sudija Višeg suda u Beogradu, javno je podržalo studente u zahtevima koje su postavili državnim organima početkom ove godine kada su počele blokade fakulteta i protesti u Srbiji. "Ako vi tražite da na vas niko ne vrši pritisak, što inače niko i ne radi, odakle vama pravo da vi vršite pritisak na zakonodavnu vlast koji će zakon da donese, koji neće da donese", rekao je Đukanović za televiziju Pink povodom ;protesta advokata koji je održan danas ispred