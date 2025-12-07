FK Partizan: Jovanović priključen prvom timu isključivo na osnovu sportskih kriterijuma

Danas pre 54 minuta  |  Beta
FK Partizan: Jovanović priključen prvom timu isključivo na osnovu sportskih kriterijuma
Fudbalski klub Partizan demantovao je danas pisanje medija da je mladi igrač Dušan Jovanović posebnom odlukom priključen treninzima prvog tima, već da se radi u skladu sa strateškom odlukom kluba, kao i da on neće biti u sastavu za predstojeći meč protiv Radničkog iz Kragujevca. „Povodom pisanja koja su se prethodnih dana pojavila u pojedinim medijima, FK Partizan ističe da nisu tačni navodi da je u vezi sa statusom igrača Dušana Jovanovića došlo do bilo kakvog
